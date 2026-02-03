Русский стал одним из рабочих языков Олимпиады-2026

Русский язык стал одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Италии

Русский язык стал одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает ТАСС.

В список вошли русский, итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский языки. Сотрудники СМИ смогут получить синхронный перевод на любой из этих языков с помощью специального приложения. Кроме того, синхронный перевод на русский будет доступен во время пресс-конференций.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россию на Играх представят 13 спортсменов. Транслировать соревнования в России будет онлайн-кинотеатр Okko.

