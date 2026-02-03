Реклама

12:32, 3 февраля 2026

Русский стал одним из рабочих языков Олимпиады-2026

Русский стал одним из рабочих языков Олимпиады-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Русский язык стал одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает ТАСС.

В список вошли русский, итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский языки. Сотрудники СМИ смогут получить синхронный перевод на любой из этих языков с помощью специального приложения. Кроме того, синхронный перевод на русский будет доступен во время пресс-конференций.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россию на Играх представят 13 спортсменов. Транслировать соревнования в России будет онлайн-кинотеатр Okko.

В октябре во время любительского хоккейного матча между Ķekava Clappers и Priedaine в Латвии произошла массовая драка из-за русского языка. Тренер Ķekava Clappers Матисс Рибкинскис выразил недовольство тем, что игроки соперника общались на русском языке. «Он сказал что-то вроде: "Убирайся отсюда, русский оккупант". Ну, я русский, русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний», — заявил хоккеист Priedaine Денис Бенке. По итогу драки тренеры обеих команд, а также несколько хоккеистов были дисквалифицированы до конца сезона.

