17:29, 2 февраля 2026Спорт

Okko объявил о запуске круглосуточного канала с Олимпийскими играми

Трансляции Олимпийских игр в Okko начнутся 4 февраля
Константин Паршин (Редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Okko как эксклюзивный вещатель Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо объявил о запуске круглосуточного олимпийского канала.

Таим образом, канал Okko с олимпийским брендингом станет доступен на главной странице Okko с 18:00 4 февраля и будет работать до 23 февраля.

В компании подчеркнули, что олимпийский канал будет работать 24 часа в сутки и предложит все самые значимые и зрелищные события соревновательного дня. В эфир будут выходить ключевые старты, финалы и выступления с участием лидеров турнира и российских спортсменов, а также новости и повторы лучших моментов прошедших соревнований.

На канале также будут доступны студии и редакционные программы. Зрители смогут увидеть анонсы главных стартов, аналитику, разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр.

После завершения соревновательной программы дня канал покажет повторы самых ярких моментов, новости и другой контент.

Пользователи смогут смотреть соревнования Олимпиады как на круглосуточном канале Okko, так и в отдельных карточках событий в сервисе. Зрители смогут эксклюзивно смотреть в сервисе Okko каждое соревнование, каждый финал и каждую медальную сессию полностью, с качественным комментарием и изображением на любом устройстве, поддерживающем Okko, — от телевизора до смартфона.

«Олимпийские игры — это не просто соревнования, это непрерывный поток событий, эмоций и историй. Для нас важно, чтобы россияне, интересующиеся спортом, могли находиться внутри этого процесса весь день: включать канал утром, следить за главными стартами, болеть за наших, возвращаться к повторам вечером и получать полную картину произошедшего. Круглосуточный канал Okko с Олимпиадой позволит сделать просмотр еще более цельным, комфортным и насыщенным», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

