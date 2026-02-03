РБК-Украина: В Киеве произошли взрывы

В ночь на вторник, 3 февраля, в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина в Telegram.

Где именно они произошли, не уточняется. В настоящее время в украинской столице объявлена воздушная тревога.

По данным украинских СМИ, взрывы также были слышны в Харькове и Днепропетровске.

Как сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне», возле Киева были замечены реактивные дроны. Также отмечается, что сейчас в воздухе над Украиной находятся уже 60 дальнобойных беспилотников.

Незадолго до этого стало известно, что Украину может ждать массированный налет дронов. Как уточнял Telegram-канал Insider UA, были зафиксированы пуски беспилотников из как минимум 5 направлений.

Накануне российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области. Взрывы прогремели в Чугуевском и Изюмском районах.