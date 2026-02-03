Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:50, 3 февраля 2026Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

РБК-Украина: В Киеве произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь на вторник, 3 февраля, в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина в Telegram.

Где именно они произошли, не уточняется. В настоящее время в украинской столице объявлена воздушная тревога.

По данным украинских СМИ, взрывы также были слышны в Харькове и Днепропетровске.

Как сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне», возле Киева были замечены реактивные дроны. Также отмечается, что сейчас в воздухе над Украиной находятся уже 60 дальнобойных беспилотников.

Незадолго до этого стало известно, что Украину может ждать массированный налет дронов. Как уточнял Telegram-канал Insider UA, были зафиксированы пуски беспилотников из как минимум 5 направлений.

Накануне российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области. Взрывы прогремели в Чугуевском и Изюмском районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    «Учительницу года» обвинили в сексе с несовершеннолетним

    Трамп сделал заявление о прибытии сил США к Ирану

    В Киеве прогремели взрывы

    Трамп разочаровался в Европе

    Милонов назвал неожиданную причину влияния Зеленского на западных политиков

    Трамп признался в обогащении США за счет Украины

    Женщинам рассказали о правильной интимной гигиене после секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok