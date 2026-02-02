Реклама

22:28, 2 февраля 2026Мир

В МИД дали четкий сигнал о переговорах по Украине

МИД: Россия учтет террористические шаги Киева для своей переговорной позиции
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Россия будет учитывать террористические шаги Киева при формировании своей переговорной позиции. Об этом указывается в ответах Министерства иностранных дел (МИД) РФ, которые поступили к пресс-конференции главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова.

В заявлении напомнили об атаке Украины на госрезиденцию российского лидера, совершенную в ночь на 29 декабря 2025 года. «Во многих странах смогли еще раз убедиться в террористической сущности клики В. Зеленского. Соответствующие выводы, надеюсь, сделали и его спонсоры», — отметили в министерстве.

Кроме того, в заявлении обратили внимание на то, что терроризм в любых формах является недопустимым явлением. Подобные шаги не способствуют достижению политико-дипломатического решения сложившегося конфликта, уточнили в МИД. Там указали, что своим безрассудством украинские власти лишь осложняют себе жизнь, затрудняя поиск вероятных компромиссных сценариев.

Все эти действия Киева и его западных кураторов возьмут в расчет при определении переговорной позиции России, заключили в дипломатическом ведомстве.

Ранее в МИД заявили, что Украина и Европа уходят от обсуждения мирного плана США, который основан на «пониманиях Анкориджа». Как подчеркнули в министерстве, их задачей является перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства, что уводит стороны от обсуждения содержательной части плана.

