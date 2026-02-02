Реклама

В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

МИД РФ: Украина и Европа уходят от обсуждения мирного плана США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Украина в координации с Великобританией и Европейским союзом (ЕС) пытается уйти от обсуждения мирного плана США, основанного на «пониманиях Анкориджа». Виновных в саботаже мира на Украине назвали в МИД России.

«Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача — через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части плана», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинские власти крайне заинтересованы в том, чтобы выставить РФ «виновной» в срыве переговорного процесса.

Ранее в МИД заявили, что мира на Украине можно добиться только с учетом «формулы Анкориджа».

