21:08, 2 февраля 2026

В МИД назвали способ добиться мира на Украине

МИД России: Мир на Украине возможен с учетом формулы Анкориджа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия считает, что мира на Украине можно добиться только с учетом «формулы Анкориджа». Такой способ достижения мирного соглашения назвали в МИД РФ.

«При условии сохранения исходной анкориджской формулы, а также бережного отношения к интересам российской стороны, мы рано или поздно сможем вплотную приблизиться к переговорному решению украинской проблемы», — указано в сообщении.

Отмечается, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала не только «символическим прорывом», но и заложила основу для будущего мирного соглашения по Украине.

Ранее в МИД назвали недопустимым размещение воинских контингентов стран Запада на Украине. Подчеркивается, что любое подобное действие будет расцениваться Москвой как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.

