В МИД ответили на вопрос о размещении воинских контингентов Запада на Украине

Размещение воинских контингентов стран Запада на Украине недопустимо. Об этом рассказали в МИД России, передает ТАСС.
«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо», — отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что любое подобное действие будет расцениваться Москвой как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.
Ранее, комментируя заявление Франции и Великобритании, в котором они пообещали отправить свои войска на Украину, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук отметил, что размещение иностранных военнослужащих на Украине не принесет мира и не гарантирует безопасность.