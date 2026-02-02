Реклама

В МИД ответили на вопрос о размещении воинских контингентов Запада на Украине

МИД РФ: Размещение воинских контингентов Запада на Украине недопустимо
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Размещение воинских контингентов стран Запада на Украине недопустимо. Об этом рассказали в МИД России, передает ТАСС.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что любое подобное действие будет расцениваться Москвой как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.

Ранее, комментируя заявление Франции и Великобритании, в котором они пообещали отправить свои войска на Украину, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук отметил, что размещение иностранных военнослужащих на Украине не принесет мира и не гарантирует безопасность.

