В Нидерландах пожаловались на удары по кошельку из-за Украины

Ван Баарле: Нидерландцев заставляют вкладывать гору денег в НАТО и Украину

Расходы Нидерландов на выполнение обязательств перед НАТО и помощь Украине негативно влияют на финансовое положение обычных граждан. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Денк» Стефан ван Баарле, передает ТАСС.

«Людей бьют по кошельку, заставляя вкладывать гору денег в [перевооружение] НАТО. Мы видим, что 19,3 миллиарда евро уже отложены на военные расходы, а 9 миллиардов — на поддержку Украины», — сказал он.

Политик призвал отказаться от решений, которые, по его словам, подрывают уровень жизни простого населения. Также он раскритиковал курс властей на наращивание военных расходов и предостерег Нидерланды от вовлечения в гонку вооружений.

Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что нидерландские власти в рамках подготовки к возможному военному конфликту адаптируют гражданскую инфраструктуру под задачи НАТО. Как уточнил дипломат, речь идет прежде всего о портах, логистических центрах и железнодорожной инфраструктуре.