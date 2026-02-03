Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 3 февраля 2026Мир

В Нидерландах пожаловались на удары по кошельку из-за Украины

Ван Баарле: Нидерландцев заставляют вкладывать гору денег в НАТО и Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Peter Dejong / AP

Расходы Нидерландов на выполнение обязательств перед НАТО и помощь Украине негативно влияют на финансовое положение обычных граждан. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Денк» Стефан ван Баарле, передает ТАСС.

«Людей бьют по кошельку, заставляя вкладывать гору денег в [перевооружение] НАТО. Мы видим, что 19,3 миллиарда евро уже отложены на военные расходы, а 9 миллиардов — на поддержку Украины», — сказал он.

Политик призвал отказаться от решений, которые, по его словам, подрывают уровень жизни простого населения. Также он раскритиковал курс властей на наращивание военных расходов и предостерег Нидерланды от вовлечения в гонку вооружений.

Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что нидерландские власти в рамках подготовки к возможному военному конфликту адаптируют гражданскую инфраструктуру под задачи НАТО. Как уточнил дипломат, речь идет прежде всего о портах, логистических центрах и железнодорожной инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте заявил о готовности Зеленского заключить сделку с Россией

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16 этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Бывшая жена популярного российского юмориста описала развод словами «думала, что сдохну»

    «АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной версии седана Lada Vesta

    Перспективы укрепления доллара к рублю оценили

    Концерн Great Wall анонсировал новый роскошный кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok