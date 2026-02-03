Реклама

Бывший СССР
18:41, 3 февраля 2026Бывший СССР

В постсоветской стране начали расследование по файлам Эпштейна

Прокуратура Литвы начала расследование на основании файлов Эпштейна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Justice Department / Handout via Reuters

Прокуратура Литвы начала расследование на основании файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает местное издание Delfi.

«В настоящее время изучается обнародованная информация, анализируется правовая база, происходит обмен информацией с партнерами», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы Литвы также призвали обращаться к ним лиц, обладающих ценной информацией для следствия. Кроме того, силовые структуры постсоветской также выступили с анологичной просьбой к возможным пострадавшим в рамках этого дела.

Ранее также «Лента.ру» выяснила, что Джеффри Эпштейн регулярно искал девушек среди гражданок Украины. Особенно часто их к нему привозили из Одессы.

