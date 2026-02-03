В постсоветской стране начали расследование по файлам Эпштейна

Прокуратура Литвы начала расследование на основании файлов Эпштейна

Прокуратура Литвы начала расследование на основании файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает местное издание Delfi.

«В настоящее время изучается обнародованная информация, анализируется правовая база, происходит обмен информацией с партнерами», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы Литвы также призвали обращаться к ним лиц, обладающих ценной информацией для следствия. Кроме того, силовые структуры постсоветской также выступили с анологичной просьбой к возможным пострадавшим в рамках этого дела.

Ранее также «Лента.ру» выяснила, что Джеффри Эпштейн регулярно искал девушек среди гражданок Украины. Особенно часто их к нему привозили из Одессы.