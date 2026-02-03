Реклама

В Раде назвали «теплую ванну» для Рютте худшим решением

Депутат Безуглая назвала «теплую ванну» для Рютте худшим решением
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

«Теплая ванна», устроенная украинским парламентом для генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте, является худшим, что можно было сделать. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Во время войны (...) пытаться показать, чтг все в порядке, воспринимать бессилие НАТО как должное, говорить, что Генерального секретаря любят и ценят, и ни у кого нет никаких вопросов, разве что давайте сделаем селфи… Это в очередной раз продемонстрировало плачевное состояние Верховной Рады», — написала Безуглая.

По ее словам, Верховная Рада ничего не может показать Рютте, кроме полупустого зала, вздохов и фотографий.

Ранее Рютте с трибуны Верховной Рады заявил, что по достижении перемирия на Украине «сразу же» появятся силы НАТО.

