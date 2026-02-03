В Раде назвали «теплую ванну» для Рютте худшим решением

«Теплая ванна», устроенная украинским парламентом для генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте, является худшим, что можно было сделать. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
«Во время войны (...) пытаться показать, чтг все в порядке, воспринимать бессилие НАТО как должное, говорить, что Генерального секретаря любят и ценят, и ни у кого нет никаких вопросов, разве что давайте сделаем селфи… Это в очередной раз продемонстрировало плачевное состояние Верховной Рады», — написала Безуглая.
По ее словам, Верховная Рада ничего не может показать Рютте, кроме полупустого зала, вздохов и фотографий.
Ранее Рютте с трибуны Верховной Рады заявил, что по достижении перемирия на Украине «сразу же» появятся силы НАТО.