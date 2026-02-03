В России ответили на заявление Рютте о размещении войск НАТО на Украине

Сенатор Басюк назвал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине торпедой

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о размещении западных войск на Украине является торпедой в усилия по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сценарий, при котором перемирие превращается в предлог для натовской оккупации Украины, малореален. Так что заявление генсека НАТО — очередная торпеда во все усилия по мирному урегулированию украинского конфликта», — сказал сенатор.

Политик отметил, что разговоры о мгновенном вводе войск НАТО на Украину являются опасными и никак не относятся к миротворчеству. По мнению сенатора, это будет являться попыткой закрепить присутствие Североатлантического альянса около российских границ.

Ранее Рютте объявил о размещении войск стран НАТО на Украине сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, те страны — участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».