Россия
13:05, 3 февраля 2026Россия

В российском приграничье ВСУ ударили по фуре с грузом

Гладков: В Белгородской области ВСУ ударили по грузовику, водитель ранен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В приграничье Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по фуре с грузом. Водитель ранен, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атака украинского FPV-дрона по грузовику была зафиксирована в селе Дунайка Грайворонского округа. Какой именно груз перевозила машина — не уточняется.

По данным губернатора, водителя, получившего баротравму, осколочные ранения головы и грудной клетки, бойцы подразделения «БАРС-Белгород» вывезли с места происшествия и доставили в районную больницу.

«После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков, добавив, что автомобиль также получил повреждения.

Ранее Гладков объявил о крайне сложной ситуации в приграничье Белгородской области. По его данным, 21 мирный житель, среди которых шестеро детей, получил несовместимые с жизнью ранения.

