Наука и техника
00:30, 3 февраля 2026Наука и техника

В Южной Корее переняли опыт СВО

В Южной Корее оснастили танки K2 антидроновыми «мангалами»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ROK Army’s 8th Maneuver Division

Вооруженные силы Республики Корея начали перенимать опыт СВО по защите техники от дронов-камикадзе. Южнокорейские танки и боевые машины пехоты (БМП) оснастили антидроновыми «мангалами», пишет Defence Blog.

В публикации обратили внимание на танки K2 Black Panther и БМП K21, которые задействовали в ходе учений 8-й дивизии южнокорейской армии в январе. Легкие «мангалы» прикрывают крышу башни боевых машин от ударов дронами-камикадзе.

Отмечается, что корейские антидроновые экраны — это разборные конструкции, которые можно быстро смонтировать силами экипажа. В публикации подчеркнули, что опыт СВО показал уязвимость бронетехники, которую небольшие дроны-камикадзе поражают в верхнюю полусферу.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

В январе «Известия» писали, что танки с тяжелыми «царь-мангалами», которые обеспечивают эффективную защиту от дронов, применяют в самых опасных операциях. Сплошной антидроновый экран исключает полное вращение башни.

