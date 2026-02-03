Известная телеведущая рассказала о последних годах жизни диктора Жильцовой

Телеведущая Вовк рассказала, что в последние годы жизни Жильцова стала замкнутой

Бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк рассказала о последних годах жизни известного диктора Светланы Жильцовой. Ее цитирует aif.ru.

По словам ведущей, Жильцову очень любили и уважали на работе. «У нас сложились дружеские отношения, мы часто встречались и у меня дома, и у нее дома», — отметила Вовк, говоря о коллеге.

Она добавила, что диктор стала замкнутой после смерти ее мужа Владимира Серебренникова в 2019 году. «Мы начали меньше общаться, редко очень созванивались, можно сказать, судьба нас развела. К сожалению, в последние годы у нас практически не было общения», — призналась Вовк.

О том, что Жильцова ушла из жизни, стало известно ранее 3 февраля. Как сообщил ее сын, причиной стала продолжительная болезнь. Телезвезде было 89 лет.

Жильцова была ведущей детских и молодежных передач на Центральном телевидении СССР. Среди программ, в которых она работала, были «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки». С 1961 по 1972 год она вела КВН — сначала в паре с режиссером Альбертом Аксельродом, а затем — с Александром Масляковым. Диктор ушла с телевидения в 1993 году.