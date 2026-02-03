В России забросили систему учета за полмиллиарда рублей

«Ведомости»: Минэкономразвития прекратило поддержку системы учета турпотока в РФ

Российская государственная система учета туристического потока «Электронная путевка» (ГИС ЭП), одна только разработка которой в 2010-е годы обошлась более чем в полмиллиарда рублей, оказалась фактически заброшенной из-за неэффективности. Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

По данным собеседника издания, близкого к АО «Национальные туристические технологии» (НТТ, входит в «Ростех»), бывшего подрядчика ГИС, Минэкономразвития остановило работы по проекту. Представитель одного из туроператоров отметил, что на главную страницу системы зайти еще можно, но личный кабинет в ней не работает.

Последний контракт на поддержание «Электронной путевки» ведомство разместило в мае 2025 года сроком до декабря. Новых конкурсов не объявлялось. Впрочем, представитель министерства опроверг полное закрытие ГИС, но воздержался от комментариев по поводу ее дальнейшей работы.

Систему ввели в эксплуатацию еще в 2018 году. Она должна была помочь туристам следить по номеру путевки за статусом своего тура. В октябре прошлого года замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков признал, что единственным эффектом от нее стало повышение административной нагрузки на туроператоров.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отметил, что прекращение работы «Электронной путевки» почти не повлияет на работу туроператоров, потому что им система оказалась не нужна. Более того, им не придется нанимать и оплачивать персонал, отвечающий за взаимодействие с ГИС.

Ранее сообщалось, что число гостиничных бронирований по России для деловых туристов осенью, традиционно считающейся высоким деловым сезоном, упало из-за проблем у бизнеса.