18:43, 3 февраля 2026

Захарова напомнила о давней практике США по смене режимов

Захарова заявила, что США постоянно посягают на глав суверенных государств
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Соединенные Штаты на протяжении всей своей истории посягают на глав других суверенных государств для смены неугодных им режимов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они делали это постоянно, они делают это на каждом историческом витке, они делают это по-разному. Другой разговор и главное, что, к сожалению, каждое поколение… оно как бы все это забывает, а я, например, помню, что они сделали с тем же самым Саддамом Хусейном. Это лучше или хуже? Они его повесили», — сказала она.

Также Захарова напомнила, что американская администрация участвовала в свержении ливийского лидера Муамара Каддафи и позже оказывала давление на Венесуэлу, включая операцию по похищению президента Николаса Мадуро.

Она подчеркнула, что США действуют по такой схеме системно, но воздерживаются лишь в тех случаях, когда им грозят серьезные последствия.

Ранее Захарова заявляла, что Москва решительно осуждает враждебные действия США в отношении Кубы и считает чрезвычайное положение, введенное в Вашингтоне против Гаваны, рецидивом стратегии давления.

