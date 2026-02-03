Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:34, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

Застолье с богатой семьей девушки закончилось для ее бойфренда кражей туалетного ершика

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Simona Jurasova / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником CupEducational1412 рассказал о своем конфузе во время застолья в доме обеспеченной семьи своей девушки. Автор признался, что очень нервничал, поскольку принадлежал к скромной семье и хотел произвести приятное впечатление на пришедших на праздник банкиров, руководителей страховых компаний, юристов и инженеров транснациональных корпораций.

«Семья моей девушки обычно много ест и пьет, к чему я не привык, а ее дедушка постоянно накладывал всем еду и подливал напитки. Немного перебрав с алкоголем, я почувствовал себя неважно и поднялся на второй этаж в туалет. (...) Облегчив кишечник, я понял, что в старом туалете крайне слабый напор воды, неспособный смыть», — написал автор.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?
Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?
9 ноября 2025

Тогда он решил разделять каловые массы единственным, что показалось ему подходящим для этой роли — туалетным ершиком. После долгих попыток ему наконец удалось это сделать, однако сам инструмент пришел в негодность.

«Ершик был в ужасном состоянии и оказался полностью покрыт мягкими липкими фекалиями. Я не мог просто оставить его там, да и чистка тоже не показалось мне хорошей идеей. Поэтому, руководствуясь нетрезвой логикой, я открыл окно и положил ершик на крышу, надеясь, что он соскользнет в водосточный желоб и исчезнет навсегда. Однако вместо этого он скатился с крыши, перевернулся через водосточный желоб и упал прямо в сад, перед окнами столовой, где все еще сидела в полном составе вся семья», — ужаснулся автор.

В попытке избежать кошмарного разоблачения парень спустился вниз и убедился, что падение туалетного аксессуара осталось незамеченным. Сославшись на желание подышать свежим воздухом, он вышел в сад, подобрал ершик и закинул его в густую траву на соседнем участке. Вопрос о его пропаже никогда никем не поднимался, а девушка спустя годы стала женой автора. Теперь они вместе воспитывают ребенка.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Она отважилась на этот шаг, когда спазмы в животе стали невыносимыми, а кишечные газы «пахли так, будто на смену им вот-вот придут фекалии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам энергетики на Украине

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    В Европе рассказали о нестандартном шаге ЕС ради Украины

    Раскрыты цели использования оставшихся у Украины F-16

    На Западе удивились российскому смартфону

    Застолье с богатой семьей девушки закончилось для ее бойфренда кражей туалетного ершика

    Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

    Посол России высказался о «вызове на ковер» в Узбекистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok