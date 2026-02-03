Застолье с богатой семьей девушки закончилось для ее бойфренда кражей туалетного ершика

Пользователь Reddit с ником CupEducational1412 рассказал о своем конфузе во время застолья в доме обеспеченной семьи своей девушки. Автор признался, что очень нервничал, поскольку принадлежал к скромной семье и хотел произвести приятное впечатление на пришедших на праздник банкиров, руководителей страховых компаний, юристов и инженеров транснациональных корпораций.

«Семья моей девушки обычно много ест и пьет, к чему я не привык, а ее дедушка постоянно накладывал всем еду и подливал напитки. Немного перебрав с алкоголем, я почувствовал себя неважно и поднялся на второй этаж в туалет. (...) Облегчив кишечник, я понял, что в старом туалете крайне слабый напор воды, неспособный смыть», — написал автор.

Тогда он решил разделять каловые массы единственным, что показалось ему подходящим для этой роли — туалетным ершиком. После долгих попыток ему наконец удалось это сделать, однако сам инструмент пришел в негодность.

«Ершик был в ужасном состоянии и оказался полностью покрыт мягкими липкими фекалиями. Я не мог просто оставить его там, да и чистка тоже не показалось мне хорошей идеей. Поэтому, руководствуясь нетрезвой логикой, я открыл окно и положил ершик на крышу, надеясь, что он соскользнет в водосточный желоб и исчезнет навсегда. Однако вместо этого он скатился с крыши, перевернулся через водосточный желоб и упал прямо в сад, перед окнами столовой, где все еще сидела в полном составе вся семья», — ужаснулся автор.

В попытке избежать кошмарного разоблачения парень спустился вниз и убедился, что падение туалетного аксессуара осталось незамеченным. Сославшись на желание подышать свежим воздухом, он вышел в сад, подобрал ершик и закинул его в густую траву на соседнем участке. Вопрос о его пропаже никогда никем не поднимался, а девушка спустя годы стала женой автора. Теперь они вместе воспитывают ребенка.

