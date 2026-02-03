Реклама

Бывший СССР
17:11, 3 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский объяснил перенос переговоров в Абу-Даби

Зеленский: Переговоры в Абу-Даби были перенесены по независимым причинам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Переговоры между представителями Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) были перенесены по независимым от Киева причинам. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Встреча в Абу-Даби 1 февраля была отсрочена по независимым от Украины причинам», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов поддерживать новые шаги по деэскалации конфликта в случае предложений со стороны США.

Ранее Зеленский заявил, что боевые действия на Украине необходимо завершить, и меры по деэскалации этому способствуют. Он добавил, что Киев ожидает от США продолжения усилий по созданию условий для диалога с Россией.

