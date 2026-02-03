Умерла легендарный диктор советского телевидения Светлана Жильцова

Во вторник, 3 февраля, не стало знаменитого советского диктора и телеведущей, заслуженной артистки РСФСР Светланы Жильцовой. Она проработала на телевидении около 40 лет и была ведущей множества легендарных передач, в числе которых КВН, «Песня года», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!» В ноябре ведущей должно было исполниться 90 лет. Как Жильцова стала легендой советского телевидения и какой ее запомнят?

Жильцова долго боролась с болезнью

Жильцова скончалась утром 3 февраля, сообщил ее сын Иван Серебренников. По его словам, причиной стала продолжительная болезнь. О какой именно болезни идет речь, он не уточнил.

Серебренников добавил, что уже известна предварительная дата прощания с Жильцовой. Он рассказал, что похороны запланированы на 6 февраля. Ведущую должны похоронить на Рогожском кладбище в Москве.

Фото: Виталий Созинов / ТАСС

«Любимый диктор поколений»

Светлана Жильцова была голосом и лицом эпохи, заявил у себя в Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов. Он также назвал ведущую одним из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения СССР.

Не стало легенды Андрей Малахов телеведущий

Ведущий Михаил Куницын, который одним из первых у себя в соцсетях сообщил о смерти Жильцовой, заявил, что она была профессионалом и замечательным человеком. «Любимый диктор нескольких поколений», — добавил он.

Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы. Из профессии ушла на пике карьеры. (...) И навсегда осталась одной из самых ярких звезд нашего телевидения Валерия Кораблева ведущая Первого канала

На телевидении Жильцова задавала тон, заявил советский и российский диктор, актер Владимир Березин. «Она никогда не дружила против кого-нибудь, она со всеми была ровна, тактична, элегантна», — описал он ведущую. По словам Березина, Жильцова также была успешна во всех проектах, в которых участвовала.

Карьера Жильцовой началась сенсационно, а завершилась неожиданно

Будущая телеведущая родилась 30 ноября 1936 года в Москве. В детстве начала заниматься в студии художественного слова при Московском дворце пионеров и уже в 12 лет произнесла речь на съезде ВЛКСМ. Как впоследствии признавалась ведущая, выступление сделало ее архипопулярной, ей стало поступать много писем.

Карьера Жильцовой на телевидении началась, когда ей было 20 лет. На четвертом курсе Института иностранных языков она, пройдя большой конкурс, стала диктором в советско-канадском фильме «Россия в луче прожектора». Затем, продолжая учебу в институте, стала стажером-диктором передач Второй программы.

По словам Жильцовой, за кулисами ее успех произвел эффект разорвавшейся бомбы, поскольку у нее не было актерского образования. Как отмечала ведущая, тогда такое образование считалось обязательным для всех сотрудников ТВ, включая тех, кто работал за кадром

Светлана Жильцова и Александр Масляков во время выступления команд КВН в 1965 году. Фото: Александр Божко / ТАСС

На Первую программу Центрального телевидения Жильцова попала благодаря случаю: заменила знаменитую ведущую Валентину Леонтьеву, которой стало плохо за несколько часов до эфира. После этого Жильцова стала вести несколько детских передач: «Будильник», «Веселые нотки» и культовую программу «Спокойной ночи, малыши!».

Помимо того, Жильцова была одной из первых ведущих КВН — в телеигре она стала работать в начале 60-х годов в паре с Альбертом Аксельродом. Затем ее соведущим стал Александр Масляков. Советские зрители зачастую приписывали Жильцовой и Маслякову роман, хотя в действительности их связывали только рабочие отношения

В течение нескольких лет Жильцова вела «Песню года». Кроме того, участвовала в программах «Утренняя почта», «Огонек», «Музыкальный киоск» и «По вашим письмам». Ведущая даже работала за рубежом: к примеру, в 70-х годах ее командировали в Японию, где запускалась передача про русский язык и жизнь в СССР.

Талант Жильцовой заключался в том, что даже самый формальный текст она пропускала через себя. Приятный голос, добрая улыбка, доверительная манера общения сделали ее одной из самых любимых советских ведущих AiF.ru

Ведущая Светлана Жильцова задает вопрос участникам команды Риги во время телевизионной передачи «КВН».. Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

По оценке самой ведущей, всего она проработала на телевидении около 40 лет. В 90-е годы, когда ей было 55 лет, Жильцова вдруг завершила карьеру на ТВ и сконцентрировалась на семье. Кроме того, преподавала в Высшей национальной школе телевидения.