09:02, 3 февраля 2026

Звезда реалити-шоу выкашлял сгусток крови и чуть не лишился жизни

Звезда реалити-шоу из США Госселин перенес тромбоэмболию легочной артерии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images for Rachel Strauss

Звезда американского реалити-шоу «Джон, Кейт и восемь детей» (Jon & Kate Plus 8) Джон Госселин перенес тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). В беседе с Daily Mail он заявил, что едва не лишился жизни из-за этого опасного состояния.

По словам Госселина, он столкнулся с угрожающим жизни состоянием в 2025 году. Телезвезда заявил, что однажды испытал в ногах сильную боль, которая на следующее утро перешла в область плечей. Кроме того, тогда он выкашлял сгусток крови.

Бывший участник телешоу самостоятельно доехал до больницы. Обследования показали, что у него двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Госселин отметил, что ему назначили медикаментозное лечение.

«Я принимаю таблетки для сердца, давления, аспирин и лекарство, которое предотвращает образование тромбов», — уточнил он. Звезда телепроекта также считает, что тромбоэмболия могла привести к летальному исходу, если бы он не обратился к врачам.

Ранее сообщалось, что американский блогер Брендон Бакингем, который попал в реанимацию из-за пневмонии и едва не лишился жизни, рассказал о своем состоянии. Инфлюэнсер раскрыл, что у него обнаружили необратимые изменения в легких и сердечную недостаточность, от которой ему приходится принимать медикаменты.

