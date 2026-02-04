Реклама

08:00, 4 февраля 2026

73-летняя эскортница рассказала о сексуальной фантазии с участием известных политиков

Олег Парамонов
Кадр: Tea At Four / YouTube

73-летняя эскортница из Великобритании Кэролайн Ви рассказала о необычной сексуальной фантазии. Об этом стало известно из подкаста Tea at Four.

По словам женщины, она хотела бы собрать в одной комнате несколько британских политиков-консерваторов, в том числе бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Риши Сунака. «И я бы заплатила доминатрикс, чтобы та от души избила их», — призналась Ви.

Пожилой эскортнице хотелось бы, чтобы на истязания смотрели шесть женщин, занимавших различные посты в британском правительстве, в том числе бывшие главы британского МВД Суэлла Браверман и Прити Патель. После этого политики занялись бы оральным сексом, а Ви наблюдала бы за происходящим.

Кэролайн Ви ранее рассказывала, что начала половую жизнь лишь в 57 лет. В 17 она стала набожной христианкой и соблюдала целибат на протяжении 40 лет. Ей было за 50, когда она впервые зарегистрировалась на сайте знакомств.

