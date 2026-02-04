Реклама

11:27, 4 февраля 2026

В России призвали ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах

Депутат Колунов: Штрафы за антисанитарию в квартирах нужно поднять в десять раз
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России необходимо ужесточить наказание за грязь в квартирах. Соответствующий законопроект разрабатывает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает ТАСС.

По мнению парламентария, штрафы за несоблюдение санитарных норм в квартире нужно поднять по крайней мере десятикратно. Колунов предлагает установить размер взыскания для физлиц в пределах 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 10-20 тысяч рублей. В случае поправок размер штрафа для юридических лиц будет варьироваться в границах 10-200 тысяч рублей.

Действующий закон об антисанитарии в квартирах предусматривает штраф суммой от 500 до 1 тысячи рублей для граждан, 1-2 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей, а также 10-20 тысяч рублей для юрлиц. При этом, как напоминает депутат, сумма взыскания по закону не менялась почти двадцать лет, с 2008 года. Существующее законодательство, уверен Колунов, не меняет поведение нарушителей, позволяя им портить жизнь соседям десятилетиями.

Ранее россиянам рассказали, какие предметы нельзя хранить в квартире. Так, под запрет подпадают бензин, керосин, пиротехнические изделия, инсектициды, сильнодействующие пестициды, ртуть и кастеты.

