Чрезмерное потребление соли связали с изменениями в работе мозга

EJP: Чрезмерное потребление соли может негативно влиять на работу мозга

Ученые обнаружили, что длительное употребление пищи с высоким содержанием соли может негативно влиять на работу мозга, вызывая ухудшение когнитивных функций и тревожное поведение. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в European Journal of Pharmacology (EJP).

В ходе эксперимента животные в течение шести месяцев получали рацион с повышенным содержанием соли. По итогам поведенческих тестов у них выявили нарушения памяти, снижение способности к обучению и рост тревожности. Одновременно исследователи зафиксировали признаки повреждения нейронов и воспаления в гиппокампе — области мозга, критически важной для памяти и эмоций.

Ключевым механизмом этих изменений, как показала работа, стали сдвиги в составе кишечной микробиоты. Высокосолевая диета изменила баланс бактерий в кишечнике, а эти изменения оказались тесно связаны с нарушением работы генов в мозге, усилением нейровоспаления и гибелью нервных клеток. Анализ выявил конкретные группы бактерий, ассоциированные с воспалительными и нейродегенеративными процессами.

Авторы отмечают, что результаты дают новые доказательства роли оси «кишечник — мозг» в развитии когнитивных нарушений и указывают на потенциальную опасность хронического превышения нормы соли в питании. В дальнейшем такие данные могут помочь в разработке профилактических стратегий, направленных на сохранение когнитивного здоровья за счет коррекции рациона.

