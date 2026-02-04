Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 4 февраля 2026Из жизни

Девушку приговорили к 140 ударам палкой за секс и употребление алкоголя

В Индонезии девушка потеряла сознание во время публичной порки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Galih Yoga Wicaksono / Shutterstock / Fotodom

В индонезийской провинции Ачех 21-летнюю девушку подвергли публичной порке. Об этом сообщает BBC News.

По законам Ачеха, секс вне брака карается 100 ударами, а употребление алкоголя — 40. Девушку приговорили к максимальному наказанию — 140 ударам палкой за внебрачный секс и употребление алкоголя. Ее партнера также выпороли.

Три женщины-офицера по очереди наносили осужденной удары ротанговой тростью. Во время экзекуции девушка плакала, а затем потеряла сознание. После этого ее унесли в машину скорой помощи.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней» Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
26 декабря 2018

Ачех — единственная провинция в Индонезии, где действуют законы шариата. Ее законы предусматривают публичную порку в качестве наказания за различные преступления.

Ранее сообщалось, что жителя малайзийского султаната Тренгану прилюдно избили палками за преступление «халват», предусмотренное шариатом. Его уличили в попытке уединиться с женщиной, которая не была его близкой родственницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    В России высказались об уничтожении энергосистемы Украины

    Необычная привычка женщины вызвала ревность у ее бойфренда

    Девушку приговорили к 140 ударам палкой за секс и употребление алкоголя

    Невестка Виктории Бекхэм без бюстгальтера снялась на фоне скандала с семьей мужа

    Украинской энергосистеме предрекли тяжелейшие 10 дней

    Украинец на просьбу полицейских показать документы продемонстрировал свой половой орган

    Россиянка описала одну привычку американцев фразой «настоящее помешательство»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok