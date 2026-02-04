Девушку приговорили к 140 ударам палкой за секс и употребление алкоголя

В Индонезии девушка потеряла сознание во время публичной порки

В индонезийской провинции Ачех 21-летнюю девушку подвергли публичной порке. Об этом сообщает BBC News.

По законам Ачеха, секс вне брака карается 100 ударами, а употребление алкоголя — 40. Девушку приговорили к максимальному наказанию — 140 ударам палкой за внебрачный секс и употребление алкоголя. Ее партнера также выпороли.

Три женщины-офицера по очереди наносили осужденной удары ротанговой тростью. Во время экзекуции девушка плакала, а затем потеряла сознание. После этого ее унесли в машину скорой помощи.

Ачех — единственная провинция в Индонезии, где действуют законы шариата. Ее законы предусматривают публичную порку в качестве наказания за различные преступления.

Ранее сообщалось, что жителя малайзийского султаната Тренгану прилюдно избили палками за преступление «халват», предусмотренное шариатом. Его уличили в попытке уединиться с женщиной, которая не была его близкой родственницей.