Дмитриев назвал пошлины уроком для ЕС и Британии

Дмитриев: Пошлины Трампа станут уроком для ЕС и Британии за действия против Х

Пошлины президента США Дональда Трампа станут уроком для Евросоюза (ЕС) и Британии за действия против соцсети X. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Пошлины папочки Трампа, возможно, в итоге станут уроком для ЕС и Великобритании в контексте Х: у действий есть последствия», — назвал Дмитриев.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что США могут ввести санкции против Великобритании и ее премьер-министра Кира Стармера, если Лондон решит запретить социальную сеть Х.