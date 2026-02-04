Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 4 февраля 2026Мир

Дмитриев назвал пошлины уроком для ЕС и Британии

Дмитриев: Пошлины Трампа станут уроком для ЕС и Британии за действия против Х
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пошлины президента США Дональда Трампа станут уроком для Евросоюза (ЕС) и Британии за действия против соцсети X. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Пошлины папочки Трампа, возможно, в итоге станут уроком для ЕС и Великобритании в контексте Х: у действий есть последствия», — назвал Дмитриев.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что США могут ввести санкции против Великобритании и ее премьер-министра Кира Стармера, если Лондон решит запретить социальную сеть Х.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    В России высказались об уничтожении энергосистемы Украины

    Необычная привычка женщины вызвала ревность у ее бойфренда

    Девушку приговорили к 140 ударам палкой за секс и употребление алкоголя

    Невестка Виктории Бекхэм без бюстгальтера снялась на фоне скандала с семьей мужа

    Украинской энергосистеме предрекли тяжелейшие 10 дней

    Украинец на просьбу полицейских показать документы продемонстрировал свой половой орган

    Россиянка описала одну привычку американцев фразой «настоящее помешательство»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok