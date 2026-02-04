Дмитриев поделился фото Абу-Даби из самолета и сопроводил его русским рэпом

Спецпредставитель Путина Дмитриев поделился фото Абу-Даби с борта самолета

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился фото Абу-Даби, сделанным с борта самолета. Публикация появилась на странице политика в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дмитриев также сопроводил фото треком исполнителей Mosovich и Batrai «Там за туманами».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Первая встреча представителей РФ, США и Украины состоялась в ОАЭ 23-24 января. Она прошла в закрытом режиме.

Песков добавил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ОАЭ остается прежним, ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.