Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 4 февраля 2026Мир

Дмитриев поделился фото Абу-Даби из самолета и сопроводил его русским рэпом

Спецпредставитель Путина Дмитриев поделился фото Абу-Даби с борта самолета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился фото Абу-Даби, сделанным с борта самолета. Публикация появилась на странице политика в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дмитриев также сопроводил фото треком исполнителей Mosovich и Batrai «Там за туманами».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Первая встреча представителей РФ, США и Украины состоялась в ОАЭ 23-24 января. Она прошла в закрытом режиме.

Песков добавил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ОАЭ остается прежним, ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok