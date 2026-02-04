Допрос причастного к расправе над таксистом бандита с Рублевки попал на видео

В Москве на допросе один из бандитов с Рублевки признал вину в убийстве таксиста

Допрос расправившегося с таксистом бандита с Рублевки попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

На видео показано, как правоохранители приводят подозреваемого в шапке-ушанке на допрос. На вопрос следователя, признает ли фигурант свою причастность к расправе над водителем такси, он ответил «да».

Ранее сообщалось, что устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевке под Москвой расправились с таксистом из-за того, что не захотели оплачивать ему обещанные за поездку 85 тысяч рублей.