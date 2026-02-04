Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:22, 4 февраля 2026Силовые структуры

Допрос причастного к расправе над таксистом бандита с Рублевки попал на видео

В Москве на допросе один из бандитов с Рублевки признал вину в убийстве таксиста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Допрос расправившегося с таксистом бандита с Рублевки попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

На видео показано, как правоохранители приводят подозреваемого в шапке-ушанке на допрос. На вопрос следователя, признает ли фигурант свою причастность к расправе над водителем такси, он ответил «да».

Ранее сообщалось, что устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевке под Москвой расправились с таксистом из-за того, что не захотели оплачивать ему обещанные за поездку 85 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

    Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

    Стало известно о натравивших полицию на ветерана СВО российских чиновниках

    На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

    Захарова посоветовала властям европейской страны «наладить речевой аппарат»

    Допрос причастного к расправе над таксистом бандита с Рублевки попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok