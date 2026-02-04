Реклама

Силовые структуры
15:31, 4 февраля 2026

Раскрыта причина расправы бандитов с Рублевки над таксистом

Устроившие перестрелку с полицией бандиты убили таксиста, чтобы не платить ему
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевке под Москвой расправились с таксистом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, пострадавший привез фигурантов из Самарской области в Москву. Злоумышленники договорились, что таксист привезет их в столицу за 85 тысяч рублей. Приехав в город фигуранты отказались платить и расправились с водителем.

В результате днем 4 февраля правоохранители обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти на парковке, расположенной вблизи улицы Большой Филевской.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Ранее сообщалось, что устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевке фигуранты подозреваются еще в двух расправах.

