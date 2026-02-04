Экономист заявил о планах Трампа заработать вместе с Россией один триллион долларов

Экономист Зубец: Трамп совместными с РФ проектами хочет заработать $1 трлн

Президент США Дональд Трамп намерен заработать около одного триллиона долларов на совместных экономических проектах с Москвой, поэтому Штаты вряд ли введут дополнительные санкции против России. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» экономист Алексей Зубец, комментируя данные агентства Bloomberg о намерениях США ввести новые санкции против России.

«Я думаю, ничего ожидать не стоит, потому что вряд ли эти санкции всерьез, потому что там этих пакетов много. Линдси Грэм разрабатывал. Все это пока не введено. Дело в том, что Трампу нужна Россия для того, чтобы заработать много денег», — рассказал экономист.

Зубец отметил, что с Россией американский президент может «получить в распоряжение» сумму порядка одного триллиона долларов, поэтому введение санкций было бы бессмысленным. По мнению экономиста, задачей Трампа является быстрое завершение украинского конфликта на приемлемых условиях.

Деньги, по словам Зубца, Штаты получат за счет ряда масштабных проектов в экономической сфере, связанных как с Россией, так и с Украиной. Речь также может идти о поставках американцами российского газа в Европу.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила, что серьезные санкции против России никаким образом не помогут переговорам, и США прекрасно это понимают.

