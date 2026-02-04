Реклама

15:46, 4 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на призыв Зеленского к США принять новые санкции

Депутат Журова: Новые санкции не помогут переговорам, как говорит Зеленский
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Сильные санкции против России никаким образом не помогут переговорам, они, наоборот, их отодвинут, и США прекрасно это понимают, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на призыв президента Украины Владимира Зеленского к американскому Конгрессу ввести новые рестрикции против страны.

Ранее политик обратился к парламенту США с просьбой принять очередные санкции против России. По его словам, в Конгрессе есть соответствующая инициатива и сейчас лучшее время, чтобы ее принять, так как именно сильные рестрикции могут помочь дипломатическим усилиям и обеспечить необходимый результат.

«Может, у Зеленского такое понимание, как, знаете, сейчас со спортсменами: давайте сейчас еще понаказываем, потому что все равно уже через месяц этого сделать не сможем, все уже будут с флагом и гимном. Это уже такое абсурдное поведение. Здесь тоже: давайте санкции назначим. Санкции ради санкций — это называется. Это точно улучшение дипломатических переговоров не принесет, и, я думаю, что как раз Трамп это понимает», — поделилась депутат.

Парламентарий добавила, что в Конгрессе США уже не все голосуют за поддержку Украины и есть те, кто стал сильно сомневаться в том, правильно ли это было делать первоначально.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предупредил, что президент США Дональд Трамп может порвать с украинским лидером из-за скандала с файлами американского финансиста Джеффри Эпштейна.

