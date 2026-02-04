Экс-помощник Кучмы сделал громкое заявление после ударов ВС России по Украине

Соскин: Последний удар ВС РФ показал беспомощность Украины

Последний удар российской армии показал беспомощность Украины. К такому выводу пришел бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мы видим с вами беспомощность. Пока никакого толку нет от министра обороны Шмыгаля. Были только разговоры, разговоры, вот это все», — посетовал он.

По словам политолога, до сих пор непонятно, почему руководство страны неспособно реагировать на происходящее. Соскин высказал мнение, что при Владимире Зеленского мира на Украине не будет. Все идет к тому, что «остатки мужчин будут кидать в эту мясорубку».

В ночь на вторник, 3 февраля, российская сторона нанесла удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. В российском Минобороны сообщали, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники.

В Киеве после этого заявили, что ближайшие 10 дней будут самыми тяжелыми для энергосистемы. По мнению экспертов, после зимы фокус общественного внимания сместится на другие системные кризисы.