Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:06, 4 февраля 2026Бывший СССР

Экс-помощник Кучмы сделал громкое заявление после ударов ВС России по Украине

Соскин: Последний удар ВС РФ показал беспомощность Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Последний удар российской армии показал беспомощность Украины. К такому выводу пришел бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мы видим с вами беспомощность. Пока никакого толку нет от министра обороны Шмыгаля. Были только разговоры, разговоры, вот это все», — посетовал он.

По словам политолога, до сих пор непонятно, почему руководство страны неспособно реагировать на происходящее. Соскин высказал мнение, что при Владимире Зеленского мира на Украине не будет. Все идет к тому, что «остатки мужчин будут кидать в эту мясорубку».

В ночь на вторник, 3 февраля, российская сторона нанесла удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. В российском Минобороны сообщали, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники.

В Киеве после этого заявили, что ближайшие 10 дней будут самыми тяжелыми для энергосистемы. По мнению экспертов, после зимы фокус общественного внимания сместится на другие системные кризисы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Политолог раскрыл реальную цель визита Рютте в Киев

    Названы самые необычные залоги россиян за кредиты

    Экс-помощник Кучмы сделал громкое заявление после ударов ВС России по Украине

    Политолог оценил шансы на прорыв в переговорах с Украиной

    Ядовитая змея погубила известную певицу

    Развеян популярный миф о частоте секса в отношениях

    Эпштейн сообщил о любви Макрона к пощечинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok