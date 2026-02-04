Украинской энергосистеме предрекли тяжелейшие 10 дней

Закревский: Ближайшие 10 дней будут самыми тяжелыми для энергосистемы

Ближайшие 10 дней будут самыми тяжелыми для энергосистемы. Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире вечер.LIVE.

Он отметил, что Россия в ближайшие 10 дней усилит удары по украинской энергетике, используя «окно возможностей» до начала весны.

По словам Закревского, после зимы фокус общественного внимания сместится на другие системные кризисы.

До этого украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии. Как сообщили в «Укрэнерго», в среду, 4 февраля, в стране продолжат действовать ограничения в энергосистеме. Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО), а для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности (ГОП).