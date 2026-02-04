Реклама

05:49, 4 февраля 2026Мир

Экс-посла Британии могут лишить пенсии из-за связи с Эпштейном

Telegraph: Мандельсона могут лишить пенсии ЕС из-за упоминания в файлах Эпштейна
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeff Overs/BBC / Reuters

Экс-посла Британии в Вашингтоне Питера Мандельсона могут лишить пенсии из-за упоминания его имени в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Речь о выплатах от ЕС, передает газета Telegraph.

«Мандельсона могут лишить пенсии, выплачиваемой ЕС, из-за его связей с Джеффри Эпштейном», — отмечается в публикации.

В 2004-2008 годах дипломат занимал пост еврокомиссара по торговле, это предполагает пенсию в размере 31 тысячи фунтов стерлингов (около 42,4 тысячи долларов) в год, когда ему исполнится 65 лет.

При этом по правилам Евросоюза начисление пенсии сохраняется только при соблюдении экс-послом «обязанности вести себя добросовестно и осмотрительно» в отношении льгот и назначений после оставления должности. Теперь Еврокомиссии предстоит определить, нарушил ли он кодекс деловой этики.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказывает давление на Мандельсона. Поводом стала опубликованная Министерством юстиции США серия электронных писем, которая свидетельствует о передаче дипломатом конфиденциальной переписки британского правительства Эпштейну.

