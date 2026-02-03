Реклама

09:08, 3 февраля 2026Мир

Премьер Британии инициировал расследование против пойманного на связях с Эпштейном посла

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Питер Мандельсон

Питер Мандельсон. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказывает давление на бывшего посла страны в США и экс-члена парламента Питера Мандельсона, требуя предоставить американским властям доказательства по делу осужденного в США финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Поводом стала опубликованная Министерством юстиции США серия электронных писем, которая свидетельствует о передаче Мандельсоном конфиденциальной переписки британского правительства опальному финансисту. В электронных письмах также содержатся данные о банковском переводе на сумму 75 тысяч долларов от Эпштейна бывшему послу.

Стармер уже распорядился провести срочное внутреннее расследование. Согласно документам, контакты между Мандельсоном и Эпштейном продолжались даже после того, как последнему были предъявлены первые обвинения в сексуальных преступлениях.

Ранее бывший посол Великобритании в США объявил о своем выходе из Лейбористской партии. Он заявил, что сделал это, чтобы избежать «дальнейшего смущения» на фоне расследования его связей с Эпштейном.

Мандельсон, который ранее был видным лейбористом и членом парламента, отметил, что у него нет записей или воспоминаний о получении каких-либо платежей от скандального финансиста. Он также выразил сомнения в подлинности документов, фигурирующих в расследовании.

