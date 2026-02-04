Реклама

17:56, 4 февраля 2026

Звезда КВН рассказал о поведении Эрнста за кулисами телеигры

Звезда КВН Бондарь заявил, что Эрнст почти не общается с игроками за кулисами
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Участник команды КВН «Это они» Дмитрий Бондарь рассказал, как гендиректор Первого канала, член жюри телеигры Константин Эрнст ведет себя за кулисами телеигры. Подробностями он поделился в интервью для проекта «Предельник», запись беседы доступна на YouTube.

Звезда КВН заявил, что глава Первого канала почти не общается с игроками за кулисами. По его словам, когда участники здороваются с Эрнстом, то он может в ответ кивнуть им или подмигнуть.

Бондарь предположил, что медиаменеджер, видя, как волнуются игроки, не хочет отвлекать их перед выходом на сцену.

Ранее капитан команды КВН «Оборович» Илья Шестов раскрыл реакцию Эрнста на шутки о нем. Он рассказал, что гендиректор Первого канала может посмеяться над некоторыми из них.

Команда КВН «Это они» представляет Московский городской педагогический университет. В 2025 году она стала финалистом Высшей лиги КВН.

