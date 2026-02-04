Глава Красноярского края прокомментировал нападения на школы

Глава Красноярского края Котюков: Нападения на школы требуют системной реакции

Нападения на школы в Красноярском крае требуют системной реакции. Резонансные происшествия последних дней прокомментировал глава региона Михаил Котюков в Telegram.

4 февраля 14-летняя девушка принесла бензин в красноярскую школу №153 и облила им одноклассников. За день до этого еще одно ЧП произошло в городе Кодинске — там вооруженная ножом школьница напала на учительницу.

В связи с нападениями необходимо провести системную работу, чтобы разобраться, как была организована воспитательная и профилактическая работа с детьми, написал Котюков. Важно не допустить новых подобных эпизодов, отметил он.

Также глава региона высказался о травле в подростковой среде. Подобные случаи нельзя замалчивать, подчеркнул он. «Чужих детей не бывает, поэтому их надо защищать всем вместе, объединив усилия семьи и школы», — добавил он.

Ранее участившиеся случаи нападения на российские школы прокомментировал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он заявил о недопустимости перекладывать ответственность за подобные инциденты на «бабушек-вахтерш». Ответственность за каждый подобный эпизод должны нести администрации учебных учреждений и охранные предприятия, привлекаемые для соблюдения порядка, отметил парламентарий.