16:57, 4 февраля 2026Россия

В Госдуме порассуждали о «бабушках-вахтершах» после нападения школьницы в Красноярске

Миронов: Бабушки-вахтерши не должны отвечать за нападения в школах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бабушки-вахтерши не должны нести ответственность за нападения в школах. Так депутат Госдумы Сергей Миронов прокомментировал нападение восьмиклассницы на учеников школы в Красноярске. Его слова приводит «360».

«Ответственность за такие ЧП должны, безусловно, нести администрация школ и руководство ЧОП, если с ней заключен договор на оказание услуг в области безопасности. Но уж никак не бабушки-вахтерши, которых насажают на входе для вида! Делать из них крайних — последнее дело!» — сказал он.

Парламентарий также отметил, что отдельную ответственность должны нести чиновники из местных отделов образования, отвечающие за средства на охрану школ. Миронов также напомнил, что ранее предлагалось привлекать к охране школ Росгвардию, однако инициативу отклонили.

О нападении в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По предварительным данным, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения. После этого ученица пришла в класс, где облила одноклассников бензином. Некоторых ударила молотком.

Накануне еще в двух российских школах произошли нападения. В Уфе ученик пришел на уроки со страйкбольным ружьем и петардами, а в городе Кодинск Красноярского края девочка напала с ножом на учителя.

