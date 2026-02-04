Дату выхода GTA VI подтвердили

Издатель GTA VI подтвердил, что игра выйдет 19 ноября 2026 года

Издатель Take-Two Interactive подтвердил, что GTA VI выйдет в ноябре. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

Take-Two Interactive опубликовала отчет за третий квартал текущего финансового года. В нем компания подтвердила, что GTA VI, которую разрабатывает Rockstar Games, выйдет 19 ноября 2026 года. Также в материале говорится, что к выходу будет приурочена маркетинговая кампания, которая начнется летом.

Издатель тайтла также подчеркнул, что игра появится сразу в цифровом виде и на дисках. Таким образом, в Take-Two Interactive опровергли слухи о том, что GTA VI сперва выйдет только в цифровом виде, чтобы избежать утечек.

В настоящий момент в компании подтвердили выпуск новой части GTA только для консолей PlayStation и Xbox — информации о релизе на персональных компьютерах (ПК) нет. Обычно игры GTA выходят для приставок, а спустя несколько месяцев — для ПК.

Релиз GTA VI был несколько раз перенесен. Изначально выход игры запланировали на осень 2025 года, затем его перенесли на май 2026-го, а потом — на 19 ноября.

В конце декабря один из создателей ранних игр серии GTA Оббе Вермей заявил, что у разработчиков была идея перенести действие тайтла в Москву. Геймдизайнеры также рассматривали Рио-де-Жанейро, Стамбул и Токио в качестве основной локации.