Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:42, 23 декабря 2025Наука и техника

Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву

Создатель GTA рассказал, почему Rockstar не выпустила игру про Москву
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Один из создателей ранних игр серии GTA Оббе Вермей заявил, что у разработчиков была идея перенести действие тайтла в Москву. Об этом он признался в интервью изданию GamesHub.

Вермей в свое время был одним из главных геймдизайнеров GTA III, IV, Vice City и San Andreas. В разговоре с журналистами медиа он рассказал, что у студии Rockstar Games была идея развернуть действие новой части Grand Theft Auto не в США, а других странах и городах мира. В списке локаций фигурировала российская столица.

«У нас были идеи для игр GTA в Рио-де-Жанейро, Москве и Стамбуле», — сообщил разработчик. По его словам, студия была близка к тому, чтобы начать разработку игры, действие которой разворачивалось в японском Токио. Причем основную работу могла выполнить партнерская студия в Японии. Но этого не произошло.

Вермей пояснил, что GTA всегда была посвящена США, потому что Америка имеет ряд поп-культурных феноменов и стереотипов, знакомых человеку из любой точки мира. К тому же создатели игр не хотели рисковать деньгами. «Люди любят выдвигать смелые идеи, но когда на кону стоят миллиарды долларов, все сводится к идее: "Давайте снова сделаем то, что умеем"», — заявил Обби Вермей.

В сентябре игровой издатель Найджел Лоури назвал GTA VI проектом недостижимого уровня. «Я бы сказал, что новая Grand Theft Auto — потенциально игра уровня AAAAA», — признался Лоури.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Доктор Мясников дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам

    Вэнса поддержали в качестве преемника Трампа

    Резкому подорожанию одного металла нашли объяснение

    Елочные клещи напугали россиян. Что скрывается в новогодних деревьях?

    Жена Александра Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве

    Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву

    В российском городе дети ошпарились кипятком из-под асфальта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok