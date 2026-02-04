Реклама

06:35, 4 февраля 2026

Известная украинская актриса пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время СВО

Украинская актриса Жураковская пристыдила звезд за показ роскошной жизни
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Известная украинская актриса Олеся Жураковская пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время украинского конфликта. Об этом пишет «Обозреватель».

В частности, актриса раскритиковала своих коллег по цеху, которые «во время кровавой войны продолжают кичиться роскошной жизнью и отдыхами в социальных сетях». По ее мнению, таким поведением звезды проявляют максимальное бессердечие к согражданам.

Артистка убеждена: имея влияние на большую аудиторию, отечественные знаменитости могли бы распространять полезные нарративы и призывать людей помогать фронту, а не показывать «сладкую жизнь».

Ранее госагентство Украины по вопросам кино запретило показывать фильм украинского режиссера Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» из-за участия в нем российского актера Никиты Джигурды, исполнившего в картине роль шведского короля.

