16:01, 4 февраля 2026

На Украине заметили появление должности генератора тревоги у Зеленского и не сдержали мата

«УП»: В «Слуге народа» матом описали советы Зеленскому от советника Литвина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В правящей партии Украины «Слуга народа» отреагировали матом на советы президенту страны Владимиру Зеленскому от своего советника Дмитрия Литвина, которого называют «генератором тревоги». Об этом пишет Украинская правда («УП») со ссылкой на представителей политического движения.

«Возле президента всегда есть человек, который ему ****** (врет — прим. "Ленты.ру"), что все вокруг враги. Раньше этим занимался [бывший глава офиса Зеленского Ермак] Андрей Борисович, сейчас — Литвин», — сообщили представители «Слуги».

Они также отмечают, что Литвин получил прозвище «главный генератор тревоги», вмешиваясь в процессы, которые не имеют к нему и его обязанностям никакого отношения.

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку на фоне обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в своем доме. Они проводились в рамках резонансного «дела Тимура Миндича», которое выявило случаи масштабных хищений в энергетическом секторе страны.

