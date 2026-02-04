Ким Кардашьян в прозрачном платье сходила на свидание

Телезвезда Ким Кардашьян в откровенном платье сходила на свидание в Париже

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян в откровенном платье сходила на свидание. Об этом сообщает Just Jared.

45-летнюю инфлюэнсершу сняли во время поездки в Париж, Франция. Она предстала перед камерами в прозрачном черном макси-платье из кружева.

Предположительно, в данном наряде знаменитость отправилась на встречу с семикратным чемпионом «Формулы-1», участником команды «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, в романе с которым ее заподозрили. При этом ранее в тот же день они приехали в отель на одном автомобиле.

Ким Кардашьян была замужем трижды. Ее последним законным супругом стал рэпер Канье Уэст, в браке с которым появилось четверо детей.

В октябре 2025 года блогерша раскрыла главную причину развода с Канье Уэстом. Она призналась, что ею оказались эмоциональная и финансовая нестабильность.