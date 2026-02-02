Реклама

13:35, 2 февраля 2026Ценности

Ким Кардашьян заподозрили в романе с гонщиком «Формулы-1»

The Sun: Ким Кардашьян провела выходные в отеле с гонщиком Льюисом Хэмилтоном
Екатерина Ештокина

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в романе с семикратным чемпионом мира «Формулы-1», участником команды «Феррари» Льюисом Хэмилтоном. Подробности раскрывает The Sun со ссылкой на персонал люксового отеля Estelle Manor в британском графстве Оксфордшир.

По данным издания, Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на частном самолете стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы провести вечер с 41-летним спортсменом. Далее бизнесвумен приехала на машине в отель, в то время как автогонщик спустя некоторое время после нее прибыл туда же на вертолете. Однако заселились звезды в один номер.

При этом собеседник издания уточнил, что Кардашьян для краткосрочного путешествия взяла большое количество багажа.

Отмечается, что знаменитости провели выходные, посещая роскошный спа-центр и ужиная в отдельном зале. «Все выглядело очень романтично. Ким и Льюис воспользовались всеми доступными удобствами. С ней было два телохранителя, а у Льюиса — один, но они оставались в тени», — рассказал источник.

Известно, что Ким Кардашьян была замужем трижды. Ее последним законным супругом стал рэпером Канье Уэстом, от которого у пары родились четверо детей.

В октябре 2025 года Ким Кардашьян раскрыла главную причину развода с Канье Уэстом. Знаменитость призналась, что последней каплей ее терпения стала эмоциональная и финансовая нестабильность.

