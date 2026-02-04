Реклама

03:21, 4 февраля 2026Мир

Королеву Нидерландов призвали в армию

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Максима

Максима. Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / Global Look Press

Королева Нидерландов Максима в ближайшие дни начнет проходить военную службу в качестве резервиста в армии страны. Об этом сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

Уточняется, что королева пройдет программу военной подготовки — в нее входят теоретические и физические занятия. В частности, она научится стрелять и читать карты. В оборонном ведомстве рассчитывают, что личный пример Максимы повысит интерес голландцев к военной службе в резерве.

Тренировки будут проводить в гибком формате с учетом ее официального графика. В Минобороны полагают, что королева будет посещать занятия регулярно.

До этого старшая дочь королевской четы, кронпринцесса Нидерландов Амалия завершила базовый курс военной подготовки и получила первое воинское звание — капрала.

Ранее сообщалось, что старшая дочь короля Испании, принцесса Астурийская Леонор, собралась отправиться на военную службу.

