08:59, 4 февраля 2026Спорт

Кучеров первым из россиян достиг отметки в 90 набранных очков в нынешнем сезоне НХЛ

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / Reuters

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 90 набранных очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрс», который прошел в ночь на среду, 4 февраля, нападающий забросил шайбу и сделал три голевые передачи. Теперь в его активе 29 голов и 61 ассист.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме Кучеров ассистировал Джейку Гюнцелю, который забросил победную шайбу.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.

