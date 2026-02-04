Реклама

Экономика
16:19, 4 февраля 2026Экономика

Россиянам напомнили о праве компенсации за задержку сдачи квартиры

Финансист Иваткина: Соглашение о переносе сроков сдачи лишает права на неустойку
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

С 1 января в России отменили мораторий на штрафы за задержку сдачи жилья. Запрет действовал еще со времен коронавирусных ограничений. Каким образом рассчитывается неустойка, агентству «Прайм» разъяснила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Обратиться в суд за компенсацией дольщик может сразу после подписания акта приема-передачи квартиры. Размер неустойки рассчитывается на основе стоимости объекта по договору, количества дней просрочки и ключевой ставки Центробанка, которая действовала на последний день исполнения обязательств. Так, если взять для примера квартиру стоимостью 10 миллионов рублей, в случае задержки на полгода и ключевой ставки на уровне 16 процентов, размер неустойки составит 1,92 миллиона рублей.

Прежде чем обращаться в суд, дольщику необходимо в обязательном порядке направить официальную претензию застройщику. Если девелопер откажет в выплате или оставит претензию без ответа, можно подать иск в районный суд по месту нахождения застройщика или объекта. Кроме неустойки, покупатель вправе потребовать с застройщика оплатить штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы. Взыскание назначают, если стройкомпания не имела оснований отказывать в добровольной выплате, морального вреда и компенсации судебных расходов. Дольщику ни в коем случае нельзя подписывать дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта — поставив свою подпись, покупатель лишит себя права на неустойку, подчеркивает финансист. При электронном подписании такой документ могут выдать дольщику в пакете с другими, не акцентируя внимание, отметила Иваткина.

Ранее в Омске дольщики дома, стройка которого должна была завершиться еще в 2006 году, заселились в недоделанные квартиры. В рамках протестной акции горожане убрали из своих законных квартир строительный мусор, поставили обеденные столы и развернули плакаты.

    Все новости
