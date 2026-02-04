Реклама

08:29, 4 февраля 2026Бывший СССР

Лидеры воевавших постсоветских стран начали переговоры в Абу-Даби

Пашинян и Алиев начали переговоры в ОАЭ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). О встрече представителей некогда воеваших стран сообщает агенство Armenpress в своем Telegram.

Встреча ранее не была анонсирована. Изначально сообщалось, что Пашинян отправится с супругой в Абу-Даби для участия в церемонии премии Zayed за человеческое братство. Повестка переговоров Еревана и Баку пока не разглашается.

8 августа 2025 президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию, в которой обязались заключить мирный договор. Одним из пунктов стало разрешение спора вокруг Зангезурского коридора, согласно которому участок транспортного коридора имени Трампа будет во владении американской частной компании в течение 99 лет.

3 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян назвал абсурдным участие России в маршруте Трампа. Чиновник объяснил это тем, что настоящий маршрут, в первую очередь, это армянско-американская организация.

