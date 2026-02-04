Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:49, 4 февраля 2026Мир

Макрон упустил шанс провести переговоры с Путиным

Эпископос: Макрон упустил шанс провести переговоры с Путиным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Эммануэль Макрон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Подготовка к разговору президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным — хорошее, но запоздалое решением. Об этом заявил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос в соцсети Х.

По словам специалиста, мирный процесс слишком четко определен, чтобы Европа могла его формировать.

Эпископос отметил, что Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, ведя с Москвой переговоры по касающимся ее вопросам — в частности, санкций и гарантий безопасности.

Между тем, он подчеркнул, что лично французскому главе не стоит выступать в роли переговорщика, так как его дипломатическая активность в 2022 году оставила «горький осадок», в связи с чем ведущей фигурой должен стать другой политик.

6 января французский лидер сообщил, что намерен провести разговор с Путиным. По его словам, переговоры должны состояться в краткосрочной перспективе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Лишенный титулов брат короля Великобритании съехал из фамильного замка

    Пентагон захотел создать сотни тысяч дронов-камикадзе

    Мужчина получил от жены на годовщину талоны на оральный секс и оказался в тупике

    Мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам и избежал казни

    Женщина сходила в парикмахерскую и описала новую стрижку фразой «я раздавлена»

    Пассажирский поезд Ульяновск — Москва столкнулся с бензовозом

    На Украине проблему с американскими Patriot описали словами «их просто не существует»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok