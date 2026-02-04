Эпископос: Макрон упустил шанс провести переговоры с Путиным

Подготовка к разговору президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным — хорошее, но запоздалое решением. Об этом заявил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос в соцсети Х.

По словам специалиста, мирный процесс слишком четко определен, чтобы Европа могла его формировать.

Эпископос отметил, что Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, ведя с Москвой переговоры по касающимся ее вопросам — в частности, санкций и гарантий безопасности.

Между тем, он подчеркнул, что лично французскому главе не стоит выступать в роли переговорщика, так как его дипломатическая активность в 2022 году оставила «горький осадок», в связи с чем ведущей фигурой должен стать другой политик.

6 января французский лидер сообщил, что намерен провести разговор с Путиным. По его словам, переговоры должны состояться в краткосрочной перспективе.