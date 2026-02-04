Медобследования участников СВО в авиации захотели проводить по-новому

Минтранс: Порядок медосмотров в авиации изменят для привлечения участников СВО

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров в авиации намерены изменить для привлечения в отрасль участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин, передает ТАСС.

«У нас с вами идет специальная военная операция, и целевой задачей мы для себя ставим сделать для участников СВО, настоящих героев нашей страны, задел на будущее. Мы хотим, чтобы герои приходили в нашу отрасль», — обозначил Потешкин.

По его словам, с 1 сентября 2026 года Минтранс будет менять порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования персонала, что даст возможность участникам СВО работать в авиации.

Ранее Госдума приняла закон, расширяющий право россиян из категории участников СВО на бесплатное образование.