10:15, 4 февраля 2026Бывший СССР

Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

Медведчук назвал слова Рютте о западных войсках НАТО на Украине приговором миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Ввод западных войск на Украину после подписания мирного договора означает приговор этим соглашениям. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной Раде. Его слова приводит ТАСС.

«Заявление Рютте о том, что войска НАТО будут находиться на Украине после мирного соглашения, означает приговор этим соглашениям, поскольку тогда они не могут быть достигнуты», — сказал Медведчук.

Политик отметил, что, исходя из интересов безопасности России, войска стран НАТО на территории Украины недопустимы. «Таким образом, Рютте озвучил формулу "Ни мира, ни войны", что означает хаос, который ничем хорошим не закончится», — подытожил Медведчук.

Ранее немецкий политолог Андреас Умланд предположил, что речь Рютте была адресована президенту США Дональду Трампу. По его словам, визит Рютте на Украину не имел никакого значения, поскольку страна не является членом блока. Вступление Украины в НАТО также не предвидится.

